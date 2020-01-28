حقيقة دخول فيروس كورونا إلى مصر.. وزارة الصحة تجيب.. فيديو

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه تم توفير عربات ذاتية التطعيم لعملية مكافحة العدوي في حال الاشتباه في أي حالة مصابة بفيروس كورونا





وأضاف علاء عيد في مداخلة هاتفية على قناة " تن"، :" في حال وجود حالة بها اشتباه يتم تحويلها إلى المستشفى بعربة ذاتية التعقيم لضمان عدم انتقال العدوى من شخص لآخر لحين انتقال الحالة إلى المستشفى".





وتابع علاء عيد:" فيروس كورونا غير متواجد في مصر، ووزارة الصحة اتخذت كل الإجراءات لمنع دخول الفيروس للبلاد ولدينا تجارب وقصص نجاح في مواجهة الفيروسات ".





وأكمل علاء عيد:" علينا تجنب الكحة والعطس في اليدين واستخدام المنادليل وغسل الأيادي بالماء والصابون والحفاظ على النظافة الشخصية وعدم ملامسة العين والأنف بالأيدي".



