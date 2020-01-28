الفرصة الأخيرة.. ترامب يوجه رسالة وتحذير إلى الرئيس الفلسطيني

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" قال فيها إنه إذا جاء الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات، فإنه سيكون معهم في أي خطوة.

وأشار ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن، ربما تكون الفرصة الأخيرة للفلسطينين للحصول على دولة مستقلة.

وأشار ترامب إلى أنه طلب من الفلسطينيين مواجهة تحديات التعايش السلمي مع الإسرائيليين.

وتابع أن ذلك يشمل القوانين التي تجسد حقوق الإنسان، وإيقاف ما وصفه بـ "الأنشطة الخبيثة" لحركة حماس والجهاد الإسلامي" وغيرها من الجماعات الإرهابية ووقف التعويض المالي للإرهابيين.

وقال إن لا يوجد فلسطيني أو إسرائيلي سيتم طرده من منزله بعد تطبيق الخطة.