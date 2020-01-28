المخابرات العسكرية الإسرائيلية تحذر: فوضى في العالم العربي بعد صفقة القرن

حذر الميجور جنرال تمير هيمان رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية من أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام سوف تسبب في حالة من الفوضى في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي، لكنه تراجع عن توقع أن أحداثا كبرى سوف تقع نتيجة لذلك.

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وقال هيمان، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب بالتزامن مع إعلان ترامب صفقة القرن ، إن العامل الحاسم في التداعيات الفورية للخطة هو كيفية تلقيها من قبل الشباب والمواطنين العاديين، وكيف سيضطرون حكوماتهم إلى التحرك.

وأضاف أنه "لم نر الخطة حتى الآن، لكن يمكن أن نؤكد أنها سوف تؤثر على المنطقة".

وامتدح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أعظم صديق لإسرائيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بينهما في البيت الأبيض، أعلن الثاني خلاله عن خطة السلام الأمريكية، والمعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن.

وقال نتنياهو إن ترامب حطم ما سماه "الأكذوبة الكبرى" بأن إسرائيل تحتل بشكل غير مشروع أراضي أجدادها، وذلك على حد زعمه.

وقال إن الرئيس الأمريكي اعترف بسيادة إسرائيل على جميع المستوطنات اليهودية، كبيرها وصغيرها على حد سواء.

وتابع أن ترامب اعترف في خطته بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومناطق استراتيجية أخرى في الضفة الغربية.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" قال فيها إنه إذا جاء الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات، فإنه سيكون معهم في أي خطوة.

وأشار ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن خطة السلام الأمريكية ربما تكون الفرصة الأخيرة للفلسطينيين للحصول على دولة مستقلة.

وأشار ترامب إلى أنه طلب من الفلسطينيين مواجهة تحديات التعايش السلمي مع الإسرائيليين.

وتابع أن ذلك يشمل القوانين التي تجسد حقوق الإنسان، وإيقاف ما وصفه بـ "الأنشطة الخبيثة" لحركة حماس والجهاد الإسلامي" وغيرها من الجماعات الإرهابية ووقف التعويض المالي للإرهابيين.

وقال إن لا يوجد فلسطيني أو إسرائيلي سيتم طرده من منزله بعد تطبيق الخطة.