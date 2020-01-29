3 محاور مستهدفة لإحداث نقلة بالبورصة.. تعرف عليها

أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إدارة البورصة تعمل على إحداث نقلة نوعية في الإطار الحاكم والمنظم لصناعة الأوراق المالية من خلال سلسلة قيمة مضافة والتي تتضمن 3 محاور، أولها محور الطلب لزيادة عدد المتعاملين في السوق من خلال تحسين واستحداث آليات وطرق مختلفة للتواصل وتعريف طلبة الجامعات وموظفي الشركات بأساسيات الاستثمار في البورصة.

ذكر " فريد" في تصريحات له، أن المحور الثاني يتضمن تحسين بيئة التداول وذلك من خلال أضافة واستحداث آليات ومنتجات مالية جديدة، وتبسيط بيئة ومناخ التداول، إذ تم استحداث نشاط بيع الأوراق المالية المقترضة وصانع السوق وهي آليات طال انتظرها كثيرًا.

أضاف أن المحور الثالث يتضمن جانب العرض والذي تعمل البورصة من خلاله على توسيع قاعدة الشركات المقيدة من خلال وحدة الـCRM التي أطلقتها البورصة بهدف العمل بالقرب مع كافة الشركات بمختلف القطاعات الإنتاجية لتحفيزهم على القيد والطرح عبر تعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد والطرح في البورصة كمنصة تساعدهم في تنويع مصادر تمويل توسعاتهم، فضلا عن العمل على تحسين جودة الافصاحات المقدمة وتقديمها باللغتين العربية والانجليزية.