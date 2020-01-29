AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

3 محاور مستهدفة لإحداث نقلة بالبورصة.. تعرف عليها

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:01 ص
البورصة
البورصة
Advertisements
محمد يحيى

أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إدارة البورصة تعمل على إحداث نقلة نوعية في الإطار الحاكم والمنظم لصناعة الأوراق المالية من خلال سلسلة قيمة مضافة والتي تتضمن 3 محاور، أولها محور الطلب  لزيادة عدد المتعاملين في السوق من خلال تحسين واستحداث آليات وطرق مختلفة للتواصل وتعريف طلبة الجامعات وموظفي الشركات بأساسيات الاستثمار في البورصة.

 ذكر " فريد" في تصريحات له، أن المحور الثاني يتضمن تحسين بيئة التداول وذلك من خلال أضافة واستحداث آليات ومنتجات مالية جديدة، وتبسيط بيئة ومناخ التداول، إذ تم استحداث نشاط بيع الأوراق المالية المقترضة وصانع السوق وهي آليات طال انتظرها كثيرًا.

أضاف أن المحور الثالث يتضمن جانب العرض والذي تعمل البورصة من خلاله على توسيع قاعدة الشركات المقيدة من خلال وحدة الـCRM التي أطلقتها البورصة بهدف العمل بالقرب مع كافة الشركات بمختلف القطاعات الإنتاجية لتحفيزهم على القيد والطرح عبر تعريفهم بمزايا وإجراءات وخطوات القيد والطرح في البورصة كمنصة تساعدهم في تنويع مصادر تمويل توسعاتهم، فضلا عن العمل على تحسين جودة الافصاحات المقدمة وتقديمها باللغتين العربية والانجليزية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد من الحكومة حول إسناد إدارة البورصة المصرية لشركات القطاع الخاص

البورصة: تطبيقات التكنولوجيا المالية تعزز النمو الاحتوائي

محمد فريد: البورصات تدعم طموحات الشباب لتمويل شركاتهم واستثمار مدخراتهم

البورصة: نعمل على رفع كفاءة وتحسين الإفصاحات

البورصة تربح 1.9 مليار جنيه اليوم.. سعيد الفقي: أداء مبشر وتوقعات إيجابية جدا خلال الجلسات المقبلة.. محمد فريد: نعمل على رفع كفاءة وتحسين الإفصاحات

البورصة: تغطية طرح راميدا العام 36 مرة والخاص 1,2 مرة والمصريين 95%

ترشيحاتنا

كارتيرون يتراجع عن قراره ويحضر المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك ودجلة

تطورات جديدة.. بارجات تركية تنزل جنودًا ومعدات في ميناء طرابلس

أخبار الرياضة | كارتيرون يتراجع عن قراراه.. نجم الزمالك يقترب من خلافة ميدو

مصر تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للدراسة المتأنية للخطة الأمريكية للسلام

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع وادي دجلة

تريزيجيه يقود أستون فيلا إلى نهائي كأس الرابطة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور