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بين الناس

أسامة يناشد التضامن بإعادة صرف المعاش الخاص بوالدته..صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:50 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أسامة جابر مخلوف، المقيم شبرا بخوم قويسنا محافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من  توقف صرف معاش التضامن الخاص بوالدته المسنة، وكانت تقوم بصرفه منذ عام 2011 حتى توقف فى شهر فبراير 2019 بداعى تجديد الأوراق وتم إصدار فيزا جديدة دون إعادة صرف المعاش، وتم تقديم تظلم بالأوراق الجديدة ولكن لا يزال المعاش متوقفا حتى الآن علما بأنها مريضة وتحتاج المعاش ولا يوجد مصدر دخل آخر.

ويقول فى رسالته: والدتى مريضة وكبيرة فى السن وكانت تأخذ معاش تضامن وتم قطع المعاش بحجة تجديد الأوراق، إلا أنه حتى الآن لم يتم صرف المعاش.

وناشد المسئولين بالعمل على إزالة أسباب الشكوى للتواصل مع الشاكى : 01276474137‪‎‪‪‎‪‪‎‪‪‎‪ ‪‎‪‪‎‪ ‪‎‎‪ 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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