بـ 3 حيل سريعة حولي جسمك لماكينة حرق في الشتاء

يحتاج الجسم إلى مزيد من السعرات الحرارية خلال الشتاء مع برودة الطقس مما يتسبب فى قيام الكثيرين باللجوء إلى السعرات الحرارية الفارغة التى تسبب فلى زيادة الوزن فعل بدأتى تعانى من الكيلوجرامات الزائدة إليك 3 وصفات سريعه لحرق ونسف الدهون يقدمها موقع برايت سايد لا تترددى فى تجربتها ..





مشروب الليمون والكمون





لمكونات:

5 فصوص من الثوم.

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة كبيرة عصير الليمون.

كوب ماء مغلي.



طريقة التحضير والاستخدام:

تفرم فصوص الثوم إلى قطع صغيرة وتوضع في الماء الساخن وتترك 10 دقائق ويصفى الثوم من الماء ويضاف إلى الماء العسل والليمون ويشرب يوميًا قبل الإفطار



مشروب البقدونس والكرفس

مكونات المشروب

6 أكواب من الماء 3 ليمون 1 كوب بقدونس مفروم 5 سيقان من الكرفس

تجهيز المشروب تخلط المكونات فى الخلاط ويصفى ويتم تناوله اى وقت خلال اليوم حسب الرغبة. تخلط المكونات فى الخلاط ويصفى ويتم تناوله اى وقت خلال اليوم حسب الرغبة.













مشروب بذور الكتان والليمون



مكونات المشروب بذر الكتان ..



1 ملعقة شاي بذور الكتان المطحون طازجًا

1 ملعقة عصير الليمون

نصف كوب ماء دافئ



طريقة تطبيق مشروب بذر الكتان ..



فى وعاء يتم مزج المكونات وغليها لدقائق ثم يتم تصفيته يقلب جيدًا يمكنك شرب هذا مرة واحدة في اليوم إلى مرتين وستدهشين بالنتيجة والتخلص من الكرش بسرعه لن تتوقعيها





