البترول: مستمرون في توقيع الاتفاقيات الجديدة لتعزيز الاحتياطي

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول الثروة المعدنية، أن قطاع البترول مستمر فى توقيع المزيد من الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها حجر الزاوية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنمية وانتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة تساهم فى تعزيز الانتاج والاحتياطى .

وذكر "الملا" في تصريحات له، أن جملة الاتفاقيات البترولية الموقعة في الفترة من 2014 حتي الآن بلغت 82 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 16 مليار دولار لحفر 340 بئرًا.

ووقعت وزارة البترول والثروة المعدنية أمس الثلاثاء اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمنطقة البحر المتوسط مع شركتى إيجاس واكسون موبيل باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 17 مليون دولار لحفر 7 آبار.