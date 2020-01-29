AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البترول: مستمرون في توقيع الاتفاقيات الجديدة لتعزيز الاحتياطي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:30 ص
الملا
الملا
Advertisements
مايكل عياد

 

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول الثروة المعدنية،  أن قطاع البترول مستمر فى توقيع المزيد من الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها حجر الزاوية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنمية وانتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة تساهم فى تعزيز الانتاج والاحتياطى .

وذكر "الملا" في تصريحات له، أن جملة الاتفاقيات البترولية الموقعة في الفترة من 2014 حتي الآن بلغت 82 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 16 مليار دولار لحفر 340 بئرًا.

ووقعت وزارة البترول والثروة المعدنية أمس الثلاثاء اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وإنتاجهما بمنطقة البحر المتوسط مع شركتى إيجاس واكسون موبيل باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار  ومنح توقيع حوالى 17 مليون دولار لحفر 7 آبار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 155 مليون دولار

الخير في باطن الأرض.. مصر توقع 4 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 155 مليون دولار.. ومنح حوالي 5ر10 مليون دولار تشمل حفر 30 بئرًا.. وقريبا توقيع 19 اتفاقية جديدة

مصر توقع 9 اتفاقيات بترولية باستثمارات أكثر من 452 مليون دولار بمنطقتى البحر المتوسط والصحراء الغربية

وزير البترول: طرح مزايدات عالمية جديدة خلال الفترة المقبلة

مصر توقع اتفاقيتين مع اكسون موبيل للتنقيب عن البترول والغاز بالبحر المتوسط

ترشيحاتنا

كريم عبد العزيز: أنا أهلاوي وأحترم الزمالك.. فيديو

تريزيجيه يقود أستون فيلا إلى نهائي كأس الرابطة.. فيديو

حسن الرداد يرد على شائعة ارتباطه بـ مايا دياب

أحمد موسى يشن هجوما على محمد البرادعي .. فيديو

أخبار الحوادث | حبس الفنان أحمد الفيشاوي.. تأييد حبس مجدي عبدالغني.. إحالة قاتلة زوجها بالقليوبية للجنايات

أخبار الزمالك.. تعادل مخيب للآمال أمام وادي دجلة.. وقرار جديد من مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور