البنتاجون يعلن ارتفاع أعداد المصابين في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إصابة 50 من أفراد الجيش بارتجاج وإصابة دماغية، في أعقاب الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية بالعراق.





وبهذا الإعلان، تؤكد الوزارة، زيادة في عدد المصابين تقدر بـ16 حالة، حيث كان عدد الحالات المعلن في السابق 34 إصابة، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.





وقال توماس كامبل المتحدث باسم البنتاجون، إنه تم تشخيص 50 من أعضاء الخدمة العسكرية الأمريكية بإصابات في الدماغ.





وأكدت "سي ان ان"- نقلا عن مصادرها- فحص ما يقرب من 200 شخص كانوا في منطقة الانفجار وقت الهجوم، الذي تعرضت له قاعدة الأسد الجوية بالعراق، يوم 8 يناير الجاري.



