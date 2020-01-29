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رياضة

مش بيتكلم وبس.. شوبير يشيد بـ مدرب وادي دجلة عقب التعادل أمام الزمالك

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:46 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
أشاد الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق بـ تاكيس جونيس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، عقب التعادل أمام الزمالك، مساء أمس، في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.
وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " وادي دجلة بقيادة تاكيس جونياس كان الأفضل في ، المباراة وصاحب الكعب الأعلى، وكان يستحق الفوز، تاكيس جونياس مش بيتكلم وبس، لأ ده بيشتغل، وشغله واضح جدا في الملعب، لازم نوجه التحية للراجل ده، وللمهندس ماجد سامي على ثقته الكبيرة به وعلى ما يقدمه فريقهم ".

وفرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة التعادل الإيجابي، أمام ضيفه الزمالك، بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة فى اطار مباريات الاسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الزمالك الى النقطة 25 في المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد دجلة إلى النقطة 14 فى المركز الثاني عشر من جدول ترتيب المباراة.
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