مش بيتكلم وبس.. شوبير يشيد بـ مدرب وادي دجلة عقب التعادل أمام الزمالك

أشاد الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق بـ تاكيس جونيس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، عقب التعادل أمام الزمالك، مساء أمس، في الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " و ادي دجلة بقيادة تاكيس جونياس كان الأفضل في ، المباراة وصاحب الكعب الأعلى، وكان يستحق الفوز، تاكيس جونياس مش بيتكلم وبس، لأ ده بيشتغل، وشغله واضح جدا في الملعب، لازم نوجه التحية للراجل ده، وللمهندس ماجد سامي على ثقته الكبيرة به وعلى ما يقدمه فريقهم ".



