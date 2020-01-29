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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: طلاء أكثر من 34 ألف مبنى بالمحافظات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:17 ص
طلاء واجهات المبانى
طلاء واجهات المبانى
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ايمان البكش
استعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريرًا عن موقف تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى بالمحافظات، أشار إلى انتهاء المحافظات من طلاء أكثر من 34 ألف مبنى وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضارى والذوق العام لجميع المبانى بمدن وعواصم المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى استمرار المحافظات فى متابعة استكمال طلاء واجهات المبانى، مؤكدًا عدم إدخال أي مرافق للعمارات السكنية أو المنشآت غير مكتملة التشطيب الخارجى لحين تشطيب الواجهات، وذلك تنفيذًا لقانون البناء الموحد على أن يتم الالتزام باللون الموحد للمبانى بالمدينة أو الحى.

وأوضح الوزير أنه تم تكليف المحافظات بحصر المبانى غير منتهية التشطيب وحث السكان على تشطيب العمارات ومنحهم مهلة محددة للتنفيذ وفي حالة عدم الالتزام سيتم قطع المرافق تدريجيًا لحين الالتزام بتطبيق القرار.


وأضاف اللواء شعراوى أن التقرير الذى تم استعراضه أوضح أن محافظة الأقصر قامت بطلاء 5613 مبنى وقنا 3673 مبنى وبنى سويف 2599 مبنى والشرقية 2145 مبنى والغربية 2092 مبنى والجيزة 1471 مبنى والقاهرة 1308 مبان، موضحًا أن المحافظات تقوم بتحديد اللون المناسب لطبيعتها حفاظًا على المظهر الحضارى بالتنسيق مع الجامعات والحفاظ علي الصورة البصرية والجمالية للمحافظة.
وزير التنمية المحلية: طلاء أكثر من 34 ألف مبنى بالمحافظات
وزير التنمية المحلية: طلاء أكثر من 34 ألف مبنى بالمحافظات
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