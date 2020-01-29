لماذا تختلف نتائج أدوية السرطان على المرضى في نفس المرحلة

من اكثر الأشياء التى حيرت العلماء والأطباء، أن لعقود طويلة هي اختلاف نتيجة علاجات السرطان على المرضي حتى وان كانوا يعانون من نفس نوع السرطان ، وفي نفس المرحلة ويخضعون لرعاية طبية واحدة إلا أن الاستجابة للعلاج لا تكن واحدة.

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أورام المرضى لها تغييرات وراثية تسبب السرطان وينمو. وذكر موقع المعهد الوطني الأمريكي للسرطان، أن عدم معرفة سر اختلاف استجابة مرضى السرطان للعلاج كان يشكل عائقا كبير في شفاء بعض المرضى والتى استغرقت منهم البحث لعدة سنوات طويلة حتى اكتشفوا أن





لديهم نفس النوع ومرحلة السرطان وبالرغم من التشابه الكبير إلا أننا نجد نتيجة العلاج ودرجة الاستجابة له مختلفة من شخص للاخر . المتعارف عليه حاليا في مراكز علاج السرطان أن نفس الشريحة من المرضى يتلقون نفس العلاج الذي يأخذه الأشخاص الذين





لقد تعلموا أن التغييرات التي تحدث في الأورام لدي شخص ما قد لا تحدث في أشخاص آخرين لديهم نفس النوع من السرطان، ويمكن العثور على نفس التغييرات المسببة للسرطان في أنواع مختلفة من السرطان





وظهرت تقنية جديدة في علاج السرطان يطلق عليها اسم الطب الدقيق تستهدف علاج كل مريض سرطان على حدى وفق الجينات الوراثية ، ومازال هذا النوع من العلاج في طور البحث والدراسة ولكن يعتقد انه سيخرج للنور قريبا.



