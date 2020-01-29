نوع مهمل من المكسرات يحارب السرطان والكوليسترول

نوع مهمل من المكسرات يساعد تناول حفنة منه يوميا على تعزيز صحة القلب ومحاربة الكوليسترول، بالإضافة إلى السيطرة على السكرى وحمايتك من الإصابة بالسرطان إليك أبرز فوائد تناول حفنة من عين الجمل يقدمها موقع بولد سكاى الهندى







1. تعزيز صحة القلب







تناول حفنة من عين الجمل يساعد على تقليل الكوليسترول السيئ وزيادة الكوليسترول الجيد ، والذي بدوره يمنع الإصابة بأمراض القلب







2. المساعدة في فقدان الوزن





استهلاك عين الجمل يوميًا يعزز الشبع ويزيد معدل الأيض ، مما يساعد في إنقاص الوزن.







3. تقليل الالتهاب ..





الالتهاب المزمن هو السبب الجذري لأمراض مثل اضطرابات المناعة الذاتية أو أمراض القلب أو السكتة الدماغية. يحتوي عين الجمل على مضادات الأكسدة والدهون غير المشبعة الأحادية وغير المشبعة التي تساعد في خفض الالتهاب







. 4. السيطرة على مرض السكري..







تناول عين الجمل مفيد في استقرار مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2





. 5. انخفاض خطر الإصابة بالسرطان ..





يحتوي عين الجمل على حمض الفوليك والمركبات الفينولية وغيرها من مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بالسرطان . المركبات الفينولية ومضادات الأكسدة قادرة على تنظيف الجذور الحرة ، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالسرطان.





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