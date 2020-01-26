يحسن النظر ويمنع السرطان.. 5 فوائد صحية تجبرك على تناول البصل الأخضر

1- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يعتبر البصل الأخضر مصدرًا ممتازًا للكبريت وهو مفيد جدًا للصحة العام، ويحتوي على مركبات مثل كبريتيد الأليل والفلافونويدات التي تمنع السرطان وتحارب الإنزيمات التي تنتج خلايا سرطانية.



2- يخفض مستوى السكر في الدم

الكبريت الموجود في البصل الأخضر يلعب دورًا رئيسيًا في خفض مستوى السكر في الدم بسبب مركبات الكبريت ، حيث تميل قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين إلى الزيادة، و هذا يساعد على منع الإصابة بمرض السكري إلى حد كبير.



3- يساعد على الهضم



يفضل دائمًا وضع البصل الأخضر في السلطة الخضراء مع كل وجبة، فهو غني بالألياف ويساعد على تحسين الهضم.



4- يحسن النظر



البصل الأخضر يحتوي على الكاروتينات التي تساعد على الحفاظ على الرؤية ويحسن البصر كما أنه غني بفيتامين (أ) الذي يمنع فقدان البصر.



5- يمنع البرد و الأنفلونزا

