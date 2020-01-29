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أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف حقيقة تعليق الرحلات إلى الصين بسبب كورونا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 12:18 م
البيت الأبيض يكشف
البيت الأبيض يكشف حقيقة تعليق الرحلات إلى الصين بسبب كورونا
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دعاء أبوهشيمة
نفى البيت الأبيض اليوم، الأربعاء، أن يكون قد طلب من شركات الطيران الأمريكية تعليق الرحلات من الصين إلى الولايات المتحدة، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

ونقلت قناة "سي إن إن" عن مصدر رفيع في البيت الأبيض قوله: "البيت الأبيض لم يطلب من شركات الطيران تعليق الرحلات بين الولايات المتحدة والصين".

وأوضح أن إدراة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعتمد في تعاملها مع انتشار فيروس كورونا على "السرعة وليس على الإحساس بالهلع".

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن مسئولين مطلعين قولهم إن مسئولين بالبيت الأبيض اتصلوا بالمديرين التنفيذيين لشركات الطيران الأمريكية، وأبلغوهم بأنهم يدرسون تعليق الرحلات الجوية من الصين إلى الولايات المتحدة، بسبب ارتفاع عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا.

وكان اتحاد شركات السياحة الروسية أعلن أمس، الثلاثاء، قرارا بتعليق الرحلات السياحية من الصين إلى روسيا بشكل مؤقت، بسبب انتشار فيروس "كورونا" القاتل.

قال يوري بارزيكين، نائب رئيس الاتحاد، إنه تقرر اتخاذ الإجراء كخطوة احترازية في ظل انتشار "كورونا" بالصين.

وقد أعلنت الصين اليوم، الأربعاء، تسجيل 132 حالة وفاة و5974 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة -في بيان اليوم- أن 1239 مريضا ما يزالون في ظروف حرجة، و9239 آخرين يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما خرج 103 أشخاص من المستشفيات بعد تعافيهم.

وأضافت اللجنة أن يوم الثلاثاء شهد تسجيل 1459 حالة إصابة جديدة، و3248 حالة اشتباه بالإصابة بالفيروس، إلى جانب تسجيل 26 حالة وفاة.
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