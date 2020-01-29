إزالة ١٨ حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمجارى المائية فى إطار تنفيذ القانون وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيدًا على هيبة الدولة.





ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين أى كانت صفتهم.





وفى إطار ذلك أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز رشيد و الدلنجات وبدر عن إزالة ١١ حالة تعد بينها ٧ حالات تعد بمساحة ١٠١٠م بقرية الساحل برشيد، و٣ حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ٦١٠م عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بالدلنجات.





بالإضافة إلى فك شدة خشبية بمفارق التحرير بمركز بدر لدور أول علوى لصب الخرسانة بدون ترخيص على مساحة ٢٠٠م.



