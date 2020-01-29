أهالي البر الغربي يتبرعون لدعم المرحلة الثالثة لمستشفى سرطان الأقصر.. صور

استمرارًا لسلسلة الزيارات الشعبية من أهالي محافظات جنوب الصعيد، شهد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، زيارة من رجال الأعمال وأهالي البر الغربي بمدينة القرنة.





وذلك للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم لصالح عشرات الآلاف من المرضى ودعم المرحلة الثالثة التي يجري تجهيزها حاليًا.





وضم وفد أهالي البر الغربي خلال زيارتهم للمستشفي عدد من أهالي القرنه الذين قرروا أن يزوروا المستشفي للمساهمة بدورهم في دعم مرضي السرطان، وخلال جولتهم وزعوا الهدايا والبسمات علي المرضي، وتم تنظيم جولة لهم للتعرف علي نجاحات المستشفي في مختلف الأقسام واستقبال المرضي بصورة يومية في غرف علاج اليوم الواحد، بجانب تقديم الآلاف من جرعات العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي في الأقسام المجهزة بأحدث الأجهزة من حول العالم، وكذلك دعم المرضي بغرف العمليات والرعاية الحرجة والإقامة الداخلية، وأثني أعضاء الوفد علي النجاحات التي حققتها المستشي مؤخرًا.





ورافق أطباء المستشفي وفد أهالي البر الغربي في جولة بمقر المرحلة الثالثة التي يجري تجهيزها حاليًا، والتي بنيت علي مساحة 27 ألف متر، ويجري خلال تلك الفترة تجهيزه لإنهاء أكبر قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد وذلك لتكتمل المنظومة الطبية المجانية داخل المستشفى لخدمة جميع مرضي السرطان بالمجان تمامًا بمختلف أعمارهم، مضيفًا أن المبنى يتكون من 4 طوابق.



