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محافظات

أهالي البر الغربي يتبرعون لدعم المرحلة الثالثة لمستشفى سرطان الأقصر.. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:38 م
صدى البلد
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شمس يونس
استمرارًا لسلسلة الزيارات الشعبية من أهالي محافظات جنوب الصعيد، شهد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، زيارة من رجال الأعمال وأهالي البر الغربي بمدينة القرنة.

وذلك للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي والمادي اللازم لصالح عشرات الآلاف من المرضى ودعم المرحلة الثالثة التي يجري تجهيزها حاليًا.

وضم وفد أهالي البر الغربي خلال زيارتهم للمستشفي عدد من أهالي القرنه الذين قرروا أن يزوروا المستشفي للمساهمة بدورهم في دعم مرضي السرطان، وخلال جولتهم وزعوا الهدايا والبسمات علي المرضي، وتم تنظيم جولة لهم للتعرف علي نجاحات المستشفي في مختلف الأقسام واستقبال المرضي بصورة يومية في غرف علاج اليوم الواحد، بجانب تقديم الآلاف من جرعات العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي في الأقسام المجهزة بأحدث الأجهزة من حول العالم، وكذلك دعم المرضي بغرف العمليات والرعاية الحرجة والإقامة الداخلية، وأثني أعضاء الوفد علي النجاحات التي حققتها المستشي مؤخرًا.

ورافق أطباء المستشفي وفد أهالي البر الغربي في جولة بمقر المرحلة الثالثة التي يجري تجهيزها حاليًا، والتي بنيت علي مساحة 27 ألف متر، ويجري خلال تلك الفترة تجهيزه لإنهاء أكبر قسم لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد وذلك لتكتمل المنظومة الطبية المجانية داخل المستشفى لخدمة جميع مرضي السرطان بالمجان تمامًا بمختلف أعمارهم، مضيفًا أن المبنى يتكون من 4 طوابق.

من المقرر أن يضم أكبر قسم لعلاج أورام الأطفال، وقسم خاص للطوارئ لمرضي أورام الصعيد ملحق به قسم داخلي وقسم أشعة تشخيصية، وعيادات خارجية متخصصة وزيادة لعدد أسرة المرضي، وقسم للعلاج الطبيعي ومعهد للتمريض، ومركز لتدريب الفنيين والعاملين وقاعة محاضرات، ومركز للأبحاث الخاصة بالأورام السرطانية وتسجيل الحالات السرطان ودراستها، وقسم أشعة يشمل رنين مغناطيسى، وأشعة مقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير بالموجات الصوتية، فضلا عن توفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان، وعيادات متخصصة فى أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ، ورسم العضلات، لتقديم خدمات طبية علاجية متكاملة لمرضى السرطان بالصعيد.
أهالي البر الغربي يتبرعون لدعم المرحلة الثالثة لمستشفى سرطان الأقصر.. صور
أهالي البر الغربي يتبرعون لدعم المرحلة الثالثة لمستشفى سرطان الأقصر.. صور
أهالي البر الغربي يتبرعون لدعم المرحلة الثالثة لمستشفى سرطان الأقصر.. صور
أهالي البر الغربي يتبرعون لدعم المرحلة الثالثة لمستشفى سرطان الأقصر.. صور
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