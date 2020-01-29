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اقتصاد

المصري الصيني: ندرس تأثير فيرس كورونا على العلاقات التجارية المشتركة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

أكد مصطفى ابراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، ان استمرار تفشي فيروس كورونا من شانة التاثير سلبيا على التبادل التجارى بين مصرة والصين، لافتا إلى أن الفترة الحالية يدرس المجلس تأثير تفشي المرض على الصين ومتابعه تدابير المصانع الصينية للتأكد من عدم دخول الفيس للسوق المصرى من خلال المنتجات.

 

وأضاف ابراهيم فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " ان حجم صادرات مصر والصين بلغت نحو 7 مليار دولار، عام 2019، وحققت زيادة بنسبة 2٪ مقارنة بعام 2018 .

 

ولفت الى  إن المجلس يطالب الجمارك والرقبة على الصادرات والواردات وجهاز سلامة الغذاء تشديد الرقابة على السلع الواردة من الصين ودول شرق آسيا بشكل عام  للتأكد من صحتها وسلامتها، إضافة الى مراقبة الأسواق الداخلية فى السوق المصرية.

 


وأشار إلى أن الصين فى اجازة راس السنة وكان من المفترض أن تنتهى 5 فبراير المقبل، الا أنه من المتوقع ان تستمر الاجازة للتأكد من السلامة العامة للحد من تفشي الفيروس.

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