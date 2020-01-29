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تعليم

"لاعب الشطرنج" ترجمة رواية نمساوية لطالبة اللغة الألمانية بألسن عين شمس

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:59 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
شاركت الطالبة  ياسمين يحيى بالفرقة الرابعة بقسم اللغة الألمانية كلية الألسن جامعة عين شمس في فعاليات معرض الكتاب، بترجمة لرواية بعنوان "لاعب الشطرنج" هي الرواية الأشهر للكاتب النمساوي شتيفان تسڤايج، وهو أحد أبرز أدباء القرن العشرين. عانى تسفايج من الاضطهاد النازي وأحرقت كتبه فقرر الهجرة إلى أمريكا اللاتينية، حيث انتحر هناك بعد كتابة تلك الرواية. 



 نشرت "لاعب الشطرنج" لأول مرة عام ١٩٤١، قبل انتحار كاتبها. وقد كانت رسالة وجهها الكاتب للإنسانية جمعاء، بعد أن فقد الأمل في الإنسان كما حلم به ودافع عنه. تحكي الرواية قصة لاعب شطرنج مغرور في مواجهة هاوٍ محترف، حيث لا يكون اللعب هو نقطة اهتمام الرواية،وإنما الدوافع والخلفيات النفسية لأبطالها، مع مزج تاريخهم الشخصي بالتاريخ العام لتلك الفترة. 

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تصوغ تلك الرواية إجابة على سؤالين مُلحين وهما " إلى أين يأخذنا شغفنا بشيء ما؟" و "كيف يكون الفراغ هو أول مسمار يدق في نعش الإنسان؟"، ولا تعطي أجوبة مباشرة، بل تعطي تساؤلات فقط.


كما تسلط الرواية الضوء على وجه أسود من وجوه الحكم الديكتاتوري بصفة عامة، والحكم النازي بصفة خاصة، يعكس ذلك بطل الرواية "دكتور ب"، الذي تجرع صنفا مختلفا تماما من صنوف التعذيب غير التي كان يتلقاها المعتقلون بمعسكرات الاعتقال النازية، عذاب أكثر صرامة وأمضى من السيف.
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