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أخبار العالم

فرحة عارمة للمواطنين في بنغازي عقب اغتنام مدرعة تركية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:58 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
احتفل أهالي مدينة بنغازي الليبية باغتنام الجيش الوطني الليبي مدرعة تركية خلال المعارك المستمرة بين قوات حكومة الوفاق بدعم من مرتزقة أردوغان، والجيش الوطني. 

وعبّر أهالي بنغازي عن سعادتهم الكبيرة باغتنام هذه المدرعة، وذلك تعبيرًا عن رفضهم للتدخل التركي في ليبيا. 

وتجمع عدد من أهالي المدينة في ساحة فندق تيبستي، أمام مدرعة تركية غنمتها القوات المسلحة خلال معارك طرابلس. 

وتوعّد أهالي المدينة تركيا في حال غزوها للتراب الليبي بأنهم سيكونون جبهة واحدة مع بقية المدن والقبائل الليبية لصد هذا العدوان.

ووصل جنود أتراك، فجر الأربعاء، إلى ميناء طرابلس، على متن مدمرتين حربيتين تركيتين، في تصعيد خطير منذ بدء تركيا إرسال جنود ومرتزقة؛ لدعم ميليشيات حكومة الوفاق في ليبيا.

ورافقت المدمرتين، سفينة شحن، قامت بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك رغم تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر برلين بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

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