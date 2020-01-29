بحضور الكتاب ورؤساء التحرير.. تفاصيل زيارة وزيري السياحة والإعلام للمتحف الكبير.. صور





تضمنت الزيارة جولة بموقع المتحف و البهو حيث يقف تمثال الملك رمسيس الثاني والدرج العظيم و قاعات العرض الخاصة بمجموعة الملك الشاب توت عنخ آمون و موقع ميدان المسلة المعلقة، بـ الإضافة إلى معمل ترميم الأخشاب الذي يرمم فيه قطع من كنوز الملك توت عنخ آمون والعجلات الحربية وغيرها من القطع و معمل القطع الثقيلة، حيث يعكف الأثريون على ترميم وإعادة تركيب التمثال الخاص بالملك بسماتيك و الذي تم اكتشاف العديد من القطع الخاصة به بمنطقة آثار المطرية.





وخلال الجولة قام بالشرح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به.



