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ثقافة

بحضور الكتاب ورؤساء التحرير.. تفاصيل زيارة وزيري السياحة والإعلام للمتحف الكبير.. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:43 م
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
 استقبل، مساء اليوم الأربعاء،  المتحف المصري الكبير، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ،أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من كبار الكتاب و رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة.

تضمنت الزيارة جولة بموقع المتحف و البهو حيث يقف تمثال الملك رمسيس الثاني والدرج العظيم و قاعات العرض الخاصة بمجموعة الملك الشاب توت عنخ آمون و موقع ميدان المسلة  المعلقة، بـالإضافة إلى معمل ترميم الأخشاب الذي يرمم فيه قطع من كنوز الملك توت عنخ آمون والعجلات الحربية وغيرها من القطع و معمل القطع الثقيلة، حيث يعكف الأثريون على ترميم وإعادة تركيب التمثال الخاص  بالملك بسماتيك و الذي تم اكتشاف العديد من القطع الخاصة به بمنطقة آثار المطرية.

وخلال الجولة قام بالشرح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به.

 أعرب الحاضرون عن سعادتهم بزيارة المتحف المصري الكبير ووصفوه بالمشروع العظيم  و الصرح العملاق، الذي يدعو للدهشة والفخر و الذي  سيكون هدية مصر للإنسانية جمعاء.
بحضور الكتاب ورؤساء التحرير.. تفاصيل زيارة وزيري السياحة والإعلام للمتحف الكبير.. صور
بحضور الكتاب ورؤساء التحرير.. تفاصيل زيارة وزيري السياحة والإعلام للمتحف الكبير.. صور
بحضور الكتاب ورؤساء التحرير.. تفاصيل زيارة وزيري السياحة والإعلام للمتحف الكبير.. صور
بحضور الكتاب ورؤساء التحرير.. تفاصيل زيارة وزيري السياحة والإعلام للمتحف الكبير.. صور
بحضور الكتاب ورؤساء التحرير.. تفاصيل زيارة وزيري السياحة والإعلام للمتحف الكبير.. صور
بحضور الكتاب ورؤساء التحرير.. تفاصيل زيارة وزيري السياحة والإعلام للمتحف الكبير.. صور
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