محافظ الأقصر يوجه بوضع تصور جمالي لتزيين مدخل مستشفى إسنا.. صور

تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر خلال جولته بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، أعمال إحلال وتجديد المدخل الشرقي للمدينة وذلك بداية من مدخل كمين إسنا الشرقى حتى مدخل قناطر إسنا الجديدة ، ووجه المحافظ بسرعة رصف الطريق وتمهيده للمرور واستكمال خطة تطوير مدخل مدينة اسنا .

اكد محمد سيد رئيس مدينة اسنا انه سيتم رصف مدخل اسنا بطول 700م بعد أن يتم إحلاله بالكامل، وذلك ضمن خطة الرصف تحت إشراف المهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر.

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واشار الي انه تقرر تنفيذ الأعمال طبقًا للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية للطرق، بما يضمن عدم هبوط الطريق أو حدوث أى تصدعات لافتا الي أن الطريق يشهد كثافات مرورية عالية ويعد طريق هام وحيوى لمدخل اسنا وقد تم الاستعانة بكلية الهندسة جامعة اسيوط في الاعمال الاستشارية لهذا الطريق.



كما تفقد المحافظ خلال جولته بالمدينة مدخل مستشفي اسنا الجديدة وواجهتها موجهًا بوضع تصور جمالي واقامة مسطحات خضراء امام المستشفي وتزيين مدخلها مع الاهتمام بتنظيم المرور بالطريق المؤدي للمستشفي في الاتجاهين وبحث انشاء حارة بالطريق وتخصيصها لمرور سيارات الإسعاف في حالة إشغال الطريق حرصًا علي حياة المرضي .





كما وجه المحافظ بتكثيف خطة النظافة وازالة الإشغالات ورفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، وتطوير الميادين وتسوية وتمهيد الطرق ورفع المخلفات الصلبة والأتربة وقص وتهذيب الأشجار المرتفعة، وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين وتيسير الحركة المرورية ومواصلة الحملات اليومية وتجميل المدينة وتقديم أفضل الخدمات للأهالى.





رافق المحافظ في جولته اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة والمهندس اسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات ومحمد سيد رئيس مدينة اسنا .