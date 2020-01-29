نتيجة الشهادة الإعدادية ...تعليم البحيرة ..جارى رصد الدرجات و النتيجة خلال أيام

يترقب طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الترم الأول من العام الدراسي٢٠٢٠/٢٠١٩ وسط حالة من القلق و التوتر وذلك بعد الانتهاء من أداء الإمتحانات الخميس الماضي بجميع المدارس فى نطاق ١٨ إدارة تعليمية بالبحيرة.

















أكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، على متابعته للمراحل الأخيرة لرصد درجات الطلاب بكنترول الشهادة الاعدادية مشيرًا الى إعلان النتيجة فور اعتمادها من اللواء هشام عبد الغني أمنة محافظ البحيرة خلال أيام .





ولفت وكيل تعليم البحيرة على حرصه الشديد فى منح كافة الطلاب الدرجات التى يستحقونها من خلال الدقة فى إجراء اعمال التصحيح ومراجعة رصد الدرجات للطلاب والطالبات في المرحلة الإعدادية بمنتهى الدقة والشفافية والعدل حرصا على مصلحة الطلاب ومستقبلهم.





يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا الإختبار في اليوم الأول في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية حيث بلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لأداء إمتحان الدور الأول للعام الدراسى 2019/2020 95 الفا و850 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات امام 574 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمان عشر بنطاق المحافظة تحت اشراف 574 رئيس لجنة و574 مراقبا اول و1546 مراقبا و11135 ملاحظ و2054 معاون.