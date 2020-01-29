نتيجة الشهادة الإعدادية.. تعليم الدقهلية: عملية التصحيح مستمرة والنتيجة أواخر الأسبوع القادم



وقال على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن أعمال تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول مستمرة ولن يتم الانتهاء منها قبل عدة ايام.





وأضاف، أن أعمال التصحيح بدأت الجمعة الماضية، وسط متابعة واشراف تام لينال طالب حقه وسوف سيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من التصحيح واعتمادها من محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار .



وأشار عبد الرؤوف ، إلى انه تم توفير المناخ المناسب للقائمين على أعمال التصحيح وأنه أعطى توجيهاته خلال أعمال التصحيح بمراعاة أية شكاوى وردت من الطلاب خلال الامتحانات.



يذكر ان ١٠٣ آلاف طالب وطالبة داخل ٥٤١ لجنة امتحانية في ١٧ إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

