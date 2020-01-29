الهرم في المركز الأول..ترتيب الإدارات التعليمية بالجيزة في نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ترتيب الإدارات التعليمية في نسب نجاح نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠ للفصل الدراسي الأول، والتي اعتمدها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أمس الثلاثاء بنسبة نجاح ٧٢.٨%.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ ١٤٩٠١٦ طالبا وطالبة حضر منهم ١٤٨٠٠٣ طالب وطالبة، في حين أن عدد الطلاب الناجحين بلغ ١٠٧٧٨١ طالبا وطالبة بنسبة ٧٢.٨٢% بزيادة قدرها ١% عن العام الماضى.

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ووفقا لبيان ترتيب الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الجيزة، فقد حصلت إدارة الهرم حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح بين طلابها بلغت ٨١.٩٧% وحصلت إدارة اكتوبر علي المركز الثاني بنسبة ٨١.٣٨%.

وحصلت إدارة الشيخ زايد التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح ٧٩%، في حين حلت إدارة أبو النمرس في المركز الـ ٢٠ والأخير على مستوى الإدارات التعليمية في محافظة الجيزة.



مرفق بيان إحصائي بترتيب نسب نجاح طلاب الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠ في محافظة الجيزة.