برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اعتمد اليوم، الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 85.2٪، وذلك بحضور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم.



