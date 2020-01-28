برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اعتمد اليوم، الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 85.2٪، وذلك بحضور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم.
وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85421 طالبا وطالبة، أما الحضور فقد بلغ عددهم 83395 طالبا وطالبة، ووصلت نسبة النجاح بين البنين 81.7٪، بينما نسبة النجاح بين البنات بلغت 88.6٪، بإجمالي 71025 طالبا وطالبة.
حصل موقع "صدى البلد"، على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس استخدم الرابط التالي: اضغط هنا