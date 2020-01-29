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تعليم

نتيجة الشهادة الاعدادية ... إعلان المؤشرات الأولية لنسب النجاح فى المواد بشمال سيناء

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:22 م
استمرار اعمال الرصد
استمرار اعمال الرصد لنتيجة الشهادة الاعدادية في سيناء
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احمد صالح
تخضع نتيجة الشهادة الاعدادية بشمال سيناء، للفصل الدراسي الأول عام 2020م، لأعمال الرصد تمهيدا لإعلان النتائج .


وكشفت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من تصحيح العينات العشوائية في جميع المواد الدراسية الخاصة.

وقال عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن العينة العشوائية بلغت 50 ورقة لكل مادة.

وأضاف ان نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت 82%، ولم تحصل أية ورقة على الدرجة النهائية.

ونظرا لوجود شكوي من جانب الطلبة في موضوعات القراءة والنصوص والنحو ، فقد تقرر تخفيض درجات كل منها وتوزيعها على بقية أجزاء الامتحان وذلك لصالح الطلبة .

وفي الحاسب الآلي كانت نسبة النجاح 96% وحصل على الدرجة النهائية 4 طلاب، وبلغت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية 80%، حيث حصل على الدرجة النهائية 12 طالبا.

وبلغت النسبة في الدراسات الاجتماعية 96% وحصل على الدرجة النهائية 20 طالبا. وفي مادة العلوم جاءت  نسبة النجاح 84% وحصل على الدرجة النهائية 4 طلاب، وفي الرياضيات 86% وحصل على الدرجة النهائية 12 طالبا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه النسب والأعداد بعد تصحيح العينات العشوائية   باجمالي  50 ورقة التي تم اختيارها من جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.
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