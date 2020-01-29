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سيكون عالمياً.. كامل الوزير: 5 مليارات جنيه لتطوير الطريق الدائري.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:52 م
الطريق الدائري -
الطريق الدائري - ارشيفية
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هاني حسين
قال  المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يتم العمل على تطوير الطريق الدائري والرئيس السيسي صدّق على أعمال توسيع وتطوير وتأمين  الطريق الدائري.

وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لتوسعة الطريق الدائري يجب إنشاء كباري إضافية في كلا الجانبين".

وتابع كامل الوزير: "تطوير الطريق الدائري تكلفته 5 مليارات جنيه، وأوجه التحية إلى البنك المركزي الذي تبرع بـ 1.8 مليار جنيه مصري على 3 سنوات".

وأكمل كامل الوزير: "نستهدف ان يكون الطريق الدائري عالمياً وان يكون نظيفاً وآمناً وعلى المواطنين الحفاظ على الطريق الدائري وعدم إلقاء القمامة عليه".

وتابع كامل الوزير: "يتم العمل على تطوير المحطات بشكل كبير ومشروع تطوير المحطات في غاية الأهمية ونعمل على تطوير المزلقانات".

وأكمل كامل الوزير: "انتهينا من تطوير 700 مزلقان بأكثر من 50 % من المزلقانات التي نرغب في تطويرها، ونعمل على تطوير السكة الحديدي وتطوير الجرارات".

ولفت كامل الوزير: "في 30 يونيو 2020  نشهد سكة حديد متطورة وآمنة ونظيفة، وشغلنا الشاغل الآن بالإمكانات الذاتية من أجل توفير سكة حديد آمنة ومتطورة"، مضيفاً: "بعنا خردة بـ 340 مليون جنيه".
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