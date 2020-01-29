الشاعر صابر كمال يكشف لـ صدى البلد كواليس عم الطبيب لـ عمرو دياب

عبّر الشاعر صابر كمال، عن سعادته بالتعاون مع الهضبة عمرو دياب، في أغنية "عم الطبيب" بعد سلسلة النجاحات التي حققها معه بالتعاون في أكثر من أغنية.





وقال صابر، في تصريح لـ "صدى البلد" :أنا بشتغل مع عمرو من فترة كبيرة، وفيه تواصل بينا واما بشوف حاجة جديدة او فكرة مختلفة ببعتهاله .. و مع عمرو ممبقاش شايل هم إن الاغنية كلامها جديد أو جرئ .. مببقاش قلقان لان عمرو اهم حاجة عنده الحاجة تبقى حلوه، مختلفه او مناسبة او لا بتبقى خاضعة لتقيمه هو".





أما عن تلحين عمرو دياب للأغنية قال:" عمرو دياب بجانب انه مطرب عظيم هو ملحن عظيم ودارس تأليف موسيقي، وتقريبًا مفيش البوم على مدار تاريخه إلا وليه الحان فيه، رصيف نمرة خمسة، وتنسى واحدة، وأه من الفراق ، كلها أغاني عظيمة وهي من الحانه، وأنا ليا الشرف ان أعمالي معاه كلها كانت من كلامي والحانه".



