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ثقافة

مومياوات وأوشابتي وأوانٍ كانوبية.. تفاصيل كشف أثري جديد تعلنه وزارة السياحة والآثار بالمنيا غدا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
قبل إعلانه بساعات، كشفت مصادر مطلعة في الآثار تفاصيل الكشف الأثري الجديد، والمقرر أن تعلن عنه وزارة السياحة والآثار غدا الخميس في محافظة المنيا.


وقالت المصادر إن الكشف جاء نتيجة إستكمال الحفائر شمال حفائر الموسم الاول 2018 في منطقة الغريفة شمال تونة الجبل بحوالى 10 كم تقريبًا.


واوضحت المصادر أن الكشف قامت به بعثة مصرية تعمل برئاسة د.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،وقد عثرت علي 5 مقابر بئرية.


وتنتهي من أسفل بحجرة الدفن، والتي عثر بداخلها على مومياوات وتوابيت حجرية وخشبية عدد منها متهالك، وكمية كبيرة من تماثيل الاوشابتى.


وقالت المصادر إنه علي بعض تماثيل الاوشابتى توجد نصوص وتعويذات باللغة الهيروغليفية،كما تم العثور علي عدد كبير من التمائم المختلفة.


وأضافت المصادر:يحتوي الكشف ايضا علي عدد من الأواني الكانوبية من الحجر الجيرى والالباستر،و جميعها ترجع للعصر المتأخر لبعض الأفراد من سكان مدينة الاشمونيين،والذين كانوا من عائلات كبار كهنة المعبود جحوتى.

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