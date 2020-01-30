من الأمم المتحدة.. تونس تفتح النار على تركيا بسبب التدخل في ليبيا

هاجم المندوب التونسي لدى الأمم المتحدة، المنصف البعتي، مساء أمس الأربعاء، التدخل التركي في الشأن الليبي، معربًا عن قلقه الشديد من نقل مقاتلين سوريين هناك.





وقال البعثي خلال كلمة ألقاها في جلسة حول الأزمة السورية بالأمم المتحدة: " نعرب عن قلقنا الشديد إزاء عمليات نقل مقاتلين سوريين إلى ليبيا".





وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتهم تركيا بخرق اتفاق وقف التدخل الأجنبي في ليبيا بإرسال سفن حربية ومرتزقة إلى ليبيا.





وعقب اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وصف ماكرون أيضا اتفاق ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج بأنها "وثيقة باطلة" لا تحمل أي سند قانوني أو سياسي.





وأضاف "خلال الأيام القليلة الماضية، رأينا سفنا حربية تركية يرافقها مرتزقة سوريون تصل إلى الأراضي الليبية. هذا انتهاك خطير وصريح لما تم الاتفاق عليه في برلين".





وكان الجيش التركي قد أعلن، صباح الأربعاء، أن 4 فرقاطات وسفينة للتزود بالوقود تتوقف خارج المياه الإقليمية الليبية لدعم عمليات الناتو في المنطقة، ولضمان أمن طرق التجارة البحرية.



