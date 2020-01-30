حدث مساء.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مباراة الزمالك والترجي.. نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:





قرر رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، عقد مؤتمر صحفي الاثنين المقبل في مقر النادي بميت عقبة لكشف تفاصيل جديدة عن مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في بطولة السوبر الأفريقي المقرر لها 14 فبراير المقبل في قطر.





قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول "بهدف وأسيست" للفوز على مضيفه ويست هام يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "لندن" الأولمبي، والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي في إطار الجولة الـ18 من عمر الدوري الإنجليزي.





نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 يترقبها الآن جميع الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر، وسط حالة من القلق والترقب في البيوت.





قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يهدد أمن مصر من خلال دعمه للمليشيات الإرهابية في ليبيا.





كشفت الفنانة أصالة، عن سر استعانتها بطبيب تجميل في الفترة الماضية، وأنها قررت أن تلجأ إليه في الأيام المقبلة.





نفت وزارة الصحة ما تردد، منذ قليل، على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول الاشتباه في ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد ncov.





أعلن مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين أن معدل الوفاة بسبب "فيروس كورونا" بات نحو 2 بالمائة، في حين كان معدل وفاة فيروس سارس نحو 10 بالمائة.



