وقال راين، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء الأربعاء، إن المدير العام لمنظمة الصحة الدولية تادروس أدناهوم جيبرييسوس دعا إلى انعقاد لجنة خبراء كورونا، غدًا الخميس، حيث ستقيم اللجنة ما إذا كان يجب إعلان الطوارئ عالميًا بسبب تفشي الفيروس.

وهذه المرة الثانية التي يستدعي فيها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هذه اللجنة للانعقاد بشأن فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 132 شخصًا منذ ظهوره أواخر ديسمبر في الصين.

وأوضح راين أن عددًا قليلًا من حالات الإصابة بالفيروس الجديد بين الناس في دول غير الصين منها ألمانيا يثير القلق، مضيفًا أن التفشي مازال متمركزًا في مدينة ووهان ومقاطعة خوبي، لكن "المعلومات تحدث وتتغير كل ساعة".

وأشار مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، بعد العودة من زيارة إلى بكين لمناقشة الفيروس الجديد مع الرئيس الصيني شي جين بينج ومسؤولين حكوميين بارزين، إلى أن الصين تتخذ "إجراءات غير عادية في وجه تحد غير عادي" بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم تلجأ المنظمة لاستخدام توصيف "حالة طوارئ صحة عامة ذات بعد دولي" إلا في حالات نادرة استدعت ردا دوليا قويا، كما في حالة انتشار إنفلونزا الخنازير (اتش 1 إن 1)، وفيروس "زيكا" في عام 2016، وحمى "إيبولا" التي اجتاحت جزءًا من غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، وتنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 2018.

ويأتي الإعلان عن الاجتماع في وقت تخطى فيه عدد الحالات التي سجلت حتى الآن عدد إصابات متلازمة السارس التنفسية الحادرة في عامي 2002 و2003، الناتجة عن نوع آخر من فيروسات الكورونا الذي أصاب 5327 في الصين.

وتسبب السارس بوفاة 774 شخصًا في العالم بينهم 349 في الصين.