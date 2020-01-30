وأكد الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان مساء اليوم الأربعاء، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالفيروس.



وأوضح مجاهد أن هناك غرفة إدارة أزمات منعقدة على مدار ٢٤ ساعة وتصدر بيانات رسمية على مدار الساعة بمتابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية وخطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله البلاد.



وأهابت وزارة الصحة والسكان بكافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تحري الدقة الشديدة في نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين.