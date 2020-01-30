الجيش الليبي: أردوغان يهدد أمن مصر ولن نسمح له بذلك

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يهدد أمن مصر من خلال دعمه للمليشيات الإرهابية في ليبيا.
وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي" الرئيس التركي يسعى لتقسيم ليبيا وتهديد أمن مصر والمنطقة بالكامل، ولن نسمح له بذلك".
وتابع: " أردوغان يهدد أوروبا بملف الهجرة غير الشرعية والنفط والإرهاب، وذلك في سبيل تحقيق حلمه بالانضمام للاتحاد الأوروبي".
وشدد المسماري على أن تركيا تؤوي معظم الإرهابيين الليبيين المصنفين دوليًا والمطلوبين على ذمة قضايا أمنية، مشيرًا إلى أن معيتيقة الجوية أصبحت قاعدة تركية والحاكم العسكري التركي في طرابلس سيطر على مقاليد الأمور هناك.