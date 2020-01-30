الجيش الليبي: أردوغان يهدد أمن مصر ولن نسمح له بذلك

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، يهدد أمن مصر من خلال دعمه للمليشيات الإرهابية في ليبيا.





وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي" الرئيس التركي يسعى لتقسيم ليبيا وتهديد أمن مصر والمنطقة بالكامل، ولن نسمح له بذلك".





وتابع: " أردوغان يهدد أوروبا بملف الهجرة غير الشرعية والنفط والإرهاب، وذلك في سبيل تحقيق حلمه بالانضمام للاتحاد الأوروبي".



