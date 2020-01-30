AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي: أردوغان يهدد أمن مصر ولن نسمح له بذلك

الخميس 30/يناير/2020 - 12:08 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يهدد أمن مصر من خلال دعمه للمليشيات الإرهابية في ليبيا. 

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي" الرئيس التركي يسعى لتقسيم ليبيا وتهديد أمن مصر والمنطقة بالكامل، ولن نسمح له بذلك". 

وتابع: " أردوغان يهدد أوروبا بملف الهجرة غير الشرعية والنفط والإرهاب، وذلك في سبيل تحقيق حلمه بالانضمام للاتحاد الأوروبي". 

وشدد المسماري على أن تركيا تؤوي معظم الإرهابيين الليبيين المصنفين دوليًا والمطلوبين على ذمة قضايا أمنية، مشيرًا إلى أن معيتيقة الجوية أصبحت قاعدة تركية والحاكم العسكري التركي في طرابلس سيطر على مقاليد الأمور هناك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قادرون على ردعه ..المسماري: السراج يهدد بإنزال قوات تركية لمواجهة الجيش الوطني الليبي

ليبيا ليست قطر.. الجيش الوطني يحذر من مذابح في مصراتة بسبب تركيا

الجيش الليبي: لن نسمح لأردوغان بتهديد أمن مصر

الجيش الوطني الليبي يكشف محاولات تركية لانتهاك أراضي البلاد

سلاح الجو الليبي يضرب مليشيات طرابلس في 3 غارات

الجيش الليبي: فرضنا هيبة الدولة وسيطرنا على مياهنا الإقليمية.. فيديو

ترشيحاتنا

ليس الأفضل .. تقييم محمد صلاح بعد فوز ليفربول على ويست هام بالدوري الإنجليزي

بـ ملابس جريئة.. ناهد السباعى تمارس اليوجا.. شاهد

نادي القرن رقم واحد.. أغنية جديدة من تركي آل الشيخ للأهلي

بـ الأسود المطرز.. إسعاد يونس بإطلالة جديدة تبرز خسارتها للوزن

مصري عائدًا من الصين يكشف عن تفاصيل فيروس كورونا وأسباب انتشاره.. فيديو

48 ساعة تفصل الزمالك عن الإقصاء من السوبر الافريقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وبالطو.. درة تخطف الأنظار في باريس

بـ بنطلون غير تقليدي.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بفستان مخملي أنيق.. زهير مراد يستعرض أحدث إطلالة لـ أحلام