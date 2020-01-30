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أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس 30 - 1 - 2020.. فيديو

الخميس 30/يناير/2020 - 08:36 ص
اسعار العملات
اسعار العملات
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الخميس 30- 1 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو التالي:

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الخميس  ، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.83 جنيه للشراء،15.73  جنيه للبيع.

وسجل اليورو 17.46 جنيه للشراء 17.34 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الاسترلينى 20.70 جنيه للشراء 20.58 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.30 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وبلغ الـ100 ين ياباني 14.49 جنيه للشراء و14.40 جنيه للبيع.

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