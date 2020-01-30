أحمد الكأس مديرا فنيا لفريق أبوقير للأسمدة





ومنح مجلس إدارة نادي أبو قير للاسمدة كامل الحرية ل أحمد الكأس في اختيار الجهاز الفني المعاون والذي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة .





جدير بالذكر ان فريق أبوقير للاسمدة يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة بحري بالقسم الثاني برصيد 14 نقطة بينما يحتل فريق فاركو الصدارة برصيد 26 نقطة .





عاد أحمد الكأس نجم نادي الزمالك السابق إلى تدريب فريق أبو قير للأسمدة بدوري القسم الثاني خلفا ل علاء نوح الذي تقدم بإستقالته بعد السقوط في فخ التعادل أمام فريق المنصورة في الجولة الماضية من المسابقة .