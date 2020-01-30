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رياضة

أحمد الكأس مديرا فنيا لفريق أبوقير للأسمدة

الخميس 30/يناير/2020 - 09:57 ص
أحمد الكاس
أحمد الكاس
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عبدالله هشام
عاد أحمد الكأس نجم نادي الزمالك السابق إلى تدريب فريق أبو قير للأسمدة بدوري القسم الثاني خلفا ل علاء نوح الذي تقدم بإستقالته بعد السقوط في فخ التعادل أمام فريق المنصورة في الجولة الماضية من المسابقة .

ومنح مجلس إدارة نادي أبو قير للاسمدة كامل الحرية ل أحمد الكأس في اختيار الجهاز الفني المعاون والذي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة .

جدير بالذكر ان فريق أبوقير للاسمدة يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة بحري بالقسم الثاني برصيد 14 نقطة بينما يحتل فريق فاركو الصدارة برصيد 26 نقطة .

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