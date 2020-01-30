اليوم.. بعثة الأهلي تطير إلى السودان لمواجهة الهلال

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الرابعة عصر اليوم الخميس، إلي السودان، براسة محمود الخطيب، ريس النادي، استعدادا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن يكون في استقبال بعثة الأهلي في السودان، كلا من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، والسفير حسام عيسى، سفير مصر بالسودان.



وكان عبدالحفيظ، وعدلي سافرا إلي السودان عصر أمس للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق والإقامة ووسائل التنقل.

