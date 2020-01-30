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رياضة

اليوم.. بعثة الأهلي تطير إلى السودان لمواجهة الهلال

الخميس 30/يناير/2020 - 10:38 ص
الاهلي
الاهلي
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عبد الحكيم أبو علم
تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الرابعة عصر اليوم الخميس، إلي السودان، براسة محمود الخطيب، ريس النادي، استعدادا لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يكون في استقبال بعثة الأهلي في السودان، كلا من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، والسفير حسام عيسى، سفير مصر بالسودان.

وكان عبدالحفيظ، وعدلي سافرا إلي السودان عصر أمس للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق والإقامة ووسائل التنقل.

و شهدت الساعات الماضية اتصالات تنسيقية مكثفة مع السفير حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان واتحاد الكرة السوداني، الذي أكد أن بعثة الأهلي ستلقى كل ترحاب فور وصولها السودان، وستحظى بالتأمين الكامل منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.
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