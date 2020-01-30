رئيس الضرائب: إنشاء وحدة مركزية لتحليل المخاطر للسيطرة على التهرب

ومن جانبها، أشارت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه بعدما بدأت المصلحة بتطبيق نظام الإقرارات الإلكترونية تم إنشاء وحدة مركزية لتحليل المخاطر الخاصة بالإقرارات الإلكترونية مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال المنظومة الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي.

وقالت "إنه من خلال برنامج BI يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر ومتوسطة ومنخفضة، وووفقا للتقارير عن الحالات عالية المخاطر، تقوم المصلحة بإجراء فحص للمسجل وتتحقق بالمستندات من أنه لم يقر عن كافة مبيعاته، وبالتالي تقوم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



ومن ناحيتها، قال جميل عزت أخصائي تطوير الإدارة الضريبية والسياسات بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي للتنمية الدولية إن ورشة العمل تأتي ضمن سلسة من ورش العمل المقرر عقدها وفقا لخطة تم وضعها بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب وبين المشروع محدد فيها جوانب المساعدة الفنية التي يمكن للمشروع تقديمها لمصلحة الضرائب بالتوقيتات الزمنية اللازمة وذلك طبقا لخطة تطوير المصلحة.



وأضاف عزت أنه في إطار التعاون بين المصلحة والمشروع تم عقد ورش عمل كان من نتائجها إعداد دراسة عن كيفية تحصيل الضريبة على المعاملات التجارية الإلكترونية وتحديات ضريبة القيمة المضافة التي تثيرها التجارة الإلكترونية، وكذلك إعداد دراسة عن القضاء على الفواتير الوهمية وكيفية الحد من التهرب الضريبي من خلال القضاء على الفواتير الوهمية والتي تعد أحد أدوات الاقتصاد الموازي.



وبدروه، أوضح ياسر تيمور رئيس مشروعات التطوير بوزارة المالية أن ورشة العمل تناولت 4 موضوعات رئيسية، وهي القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر (مفاهيم أساسية، مستوى المخاطر المقبول، تحديد المخاطر، تخفيف حدتها، التقارير المتعلقة بها والمسئوليات) والموضوع الثاني، تناول منهجية التحديد الكمي للمخاطر من احتمالات حدوث المخاطر وتأثيرها ومسئوليات إدارة المخاطر في الشركات.