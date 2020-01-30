عاجل.. البعثة الأممية فى العراق تحذر من استمرار العنف ضد المتظاهرين

حذرت البعثة الأممية فى العراق، من استمرار العنف ضد المتظاهرين، جاء ذلك فى خبر عاجل، منذ قايا، أفادت به فضائية " اكسترا نيوز".





وتظاهر مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية بغداد، الجمعة الماضية.





ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج القوات.





وأغلقت السلطات الأمنية جسري الجادرية والطابقين وسط بغداد لتأمين سلامة المتظاهرين.



