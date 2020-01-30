يا بخت محمد بيكي.. الجمهور يفاجئ مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صور لها من آخر جلسة تصوير لمجلة سيدتي.





وظهرت مي كالأميرات ترتدي فستانا ورديا، وشعرها تركته منسدلا على كتفيها مع ميكب بسيط للغاية.









وجاءت التعليقات على الصور كالآتي:





"بحبك جداااااا"





"قمر يا روحي ربنا يحرسك"





" ملكه يا روحي"





"اي الجمال و الحلاوه ده والله عيني بتحب تشوفك"





"ماشاء الله عليكي و يابخت محمد بيكي"





يذكر أن آخر أعمال مي عمر الفنية، مسلسل "ولد الغلابة" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي.





وتصور مي حاليا مسلسل الفتوة، المقرر عرضه في رمضان القادم، و يشاركها الفنان ياسر جلال بطولة المسلسل.