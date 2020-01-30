AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يا بخت محمد بيكي.. الجمهور يفاجئ مي عمر

الخميس 30/يناير/2020 - 03:17 م
انجي ايهاب
نشرت الفنانة مي عمر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صور لها من آخر جلسة تصوير لمجلة سيدتي.

وظهرت مي كالأميرات ترتدي فستانا ورديا، وشعرها تركته منسدلا على كتفيها مع ميكب بسيط للغاية.


وجاءت التعليقات على الصور كالآتي:

"بحبك جداااااا"

"قمر يا روحي ربنا يحرسك"

" ملكه يا روحي"

"اي الجمال و الحلاوه ده والله عيني بتحب تشوفك"

"ماشاء الله عليكي و يابخت محمد بيكي"

يذكر أن آخر أعمال مي عمر الفنية، مسلسل "ولد الغلابة" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي.

وتصور مي حاليا مسلسل الفتوة، المقرر عرضه في رمضان القادم، ويشاركها الفنان ياسر جلال بطولة المسلسل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملكة جمال.. هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها.. شاهد

مي عمر تغضب وتترك اللقاء بسبب هذا السؤال..فيديو

متابع يحرج مي سليم بسبب إطلالتها الجريئة

ترشيحاتنا

مش هترميها تانى.. شيء متواجد داخل البرتقال يقضى على الكوليسترول نهائيًا

حكم تنقيط البول بعد الوضوء والدخول في الصلاة

جروس ينفعل على تامر عاشور بسبب الأهلي .. تعرف علي التفاصيل

نادي مصر يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة بيراميدز.. مستند

لكل اسم حكاية.. حديقة حيوان الإسكندرية.. تاريخ ينتظر التجديد.. صور

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد الخصم.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير استراتيجي: أمريكا تقيد العراق في القضاء على الإرهاب.. فيديو

محلل سياسي: تركيا منبع إرهاب العالم.. فيديو

داليا زيادة: الجماعة الإرهابية ارتكبت أكثر من 3 آلاف جريمة خلال عامين فقط.. فيديو