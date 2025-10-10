وكيل صحة القليوبية يتفقد سير العمل بمستشفى حميات طوخ

تفقد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مستشفى الحميات بطوخ، حيث شملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة.

وخلال جولته، وجّه وكيل الوزارة بضرورة الاستغلال الأمثل لأسِرّة العنايات المركزة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ، كما اطمأن على تواجد الطاقم النوبتجي وانتظام سير العمل داخل المستشفى.

كما تفقد مستشفى طوخ المركزي الجديد للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالتشغيل الكامل للمستشفى، والتأكد من جاهزيته لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وتأتي الجولة بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتكليف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بمتابعة سير العمل ميدانيًا داخل المنشآت الصحية لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.