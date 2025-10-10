قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفر وفيات وانبعاثات.. تفويض تاريخي من الإيكاو لتحويل مستقبل الطيران العالمي
مصر تقود الدعوة لحماية قواعد التجارة العالمية لتوفير بيئة عادلة ومستقرة للجميع
تجنب الاختراقات.. دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور| فيديو
السفير الفلسطيني: مصر لعبت الدور المحوري في إنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: مسار الانسحاب معقد وحساس.. والجيش لا يريد المخاطرة
المستشار الألماني: يجب أن تصل المساعدات إلى سكان غزة في أسرع وقت
الكرملين يعلن توقف مفاوضات إسطنبول بسبب تصرفات كييف
طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني بعد تكريم والده
مصدر: قائمة الأسرى التي تسلمتها حماس لا تتضمن كبار القادة
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 سيسمح بعودة سكان غزة
جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي
رامي صبري يشيد بدور مصر بعد وقف الحرب في غزة
محافظات

وكيل صحة القليوبية يتفقد سير العمل بمستشفى حميات طوخ

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مستشفى الحميات بطوخ، حيث شملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة.

وخلال جولته، وجّه وكيل الوزارة بضرورة الاستغلال الأمثل لأسِرّة العنايات المركزة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالطوارئ، كما اطمأن على تواجد الطاقم النوبتجي وانتظام سير العمل داخل المستشفى.

كما تفقد مستشفى طوخ المركزي الجديد للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالتشغيل الكامل للمستشفى، والتأكد من جاهزيته لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وتأتي الجولة بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتكليف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بمتابعة سير العمل ميدانيًا داخل المنشآت الصحية لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل.

القليوبية جولة الصحة

