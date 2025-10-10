إصابة 3 أشخاص فى انفجار اسطوانة غاز داخل عقار بشبرا الخيمة

أصيب 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل عقار مكوّن من 4 طوابق بمنطقة ترعة الشابوري بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن احتراق 3 طوابق بالكامل وتلفيات كبيرة بمحتويات العقار.

تلقي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية إخطار من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق داخل عقار مكوّن من 4 طوابق بمنطقة ترعة الشابوري بشبرا الخيمة.

وبالمعاينة تبين أن سبب حريق عقار ترعة الشابوري شبرا الخيمة انفجار أسطوانة غاز وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وجارٍ حصر التلفيات ومعرفة سبب الحريق، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.