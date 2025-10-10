صحة القليوبية: بدء التشغيل التجريبي لوحدة طب الأسرة بالعطارة

أعلن الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه جارى بدء التشغيل التجريبي لوحدة طب الأسرة بالعطارة بشبين القناطر.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية وتطوير الريف المصري وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وقال الشلقاني أنه تم تم استحداث وإنشاء الوحدة الصحية بالعطارة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، نظرًا لعدم وجود وحدة صحية سابقة بالمنطقة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية بجودة عالية.



يذكر أن الوحدة أُقيمت الوحدة على أرض بمساحة 2000 متر مربع، بينما تبلغ مساحة المباني 1700 متر مربع بتكلفه اجمالية تقارب خمسين مليون جنيه مصري، وتتكون من ثلاثة طوابق: الدور الأرضي يضم خدمات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والصيدلية، وعددًا من العيادات التخصصية والدور الثاني يضم عيادات الأسنان، والمعامل، وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة الطبية والدور الثالث يضم سكنًا للأطباء والتمريض، وبعض المكاتب الإدارية.