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محافظات

إجراء قرعة المرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي بجنوب سيناء

الخميس 30/يناير/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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ايمن محمد
شهد اللواء نادر عشماوي  سكرتير عام محافظة  جنوب سيناء، اليوم الخميس ، إجراء القرعة العلنية لمستحقي الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي بمدينتي طور سيناء وسانت كاترين بحضور النائب  غريب حسان عضو مجلس النواب والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء .

وتم اجراء القرعة في الصالة المغطاة باستاد طور سيناء بحضور المواطنين من مستحقي الوحدات.

وكان قد تم إنشاء 9136 وحدة سكنية، بالمحافظة  بتكلفة 1,5 مليار جنيه شاملة المرافق، و2604 وحدات من صندوق الإسكان بالمحافظة بتكلفة 450.612 مليون جنيه، و1964 وحدة تنفيذ القوات المسلحة، و 640 وحدة تنفيذ المحافظة، و5524 وحدة تنفيذ وزارة الإسكـان بتكلفة 906 مليون جنيه.

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إجراء قرعة المرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي بجنوب سيناء
إجراء قرعة المرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي بجنوب سيناء
إجراء قرعة المرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي بجنوب سيناء
إجراء قرعة المرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي بجنوب سيناء
إجراء قرعة المرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي بجنوب سيناء
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