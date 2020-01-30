جماهير الهلال السوداني ترفض تكرار سيناريو 2007 قبل مواجهة الأهلي

وكشفت مصادر سودانية عن رفض جماهير الهلال الدعوة من قبل بعض المشجعين لتكرار نفس السيناريو الذى جرى فى عام 2007 إبان تلقى النادى الأهلي خسارة أمام الهلال بثلاثة أهداف نظيفة.





أضاف: جماهير الهلال رفضت إقتحام مران الأهلي الرئيسي المقرر أن يجرى قبل مواجهة الفريق السوداني على ملعب الجوهرة على غرار ما جرى فى عام 2007 حينما تم إقتحام التدريب الرئيسي من قبل 15 ألف مشجع ومتابعة لاعبى القلعة الحمراء من المدرجات.





وشددت المصادر السودانية على أن المباراة بين أشقاء ولن تخرج عن إطار الرياضة لافتا إلى أن العلاقة بين البلدين وطيدة وسيتم تهنئة المتأهل من اللقاء إلى دور الثمانية فى دورى أبطال إفريقيا.