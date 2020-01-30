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رياضة

جماهير الهلال السوداني ترفض تكرار سيناريو 2007 قبل مواجهة الأهلي

الخميس 30/يناير/2020 - 04:17 م
جماهير الهلال السوداني
جماهير الهلال السوداني
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يسرى غازى
رفضت جماهير نادي الهلال السوداني تكرار سيناريو عام 2007 قبل مواجهة زعيم الأندية السودانية فريق النادي الأهلي بعد غد السبت فى ختام جولات دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت مصادر سودانية عن رفض جماهير الهلال الدعوة من قبل بعض المشجعين لتكرار نفس السيناريو الذى جرى فى عام 2007 إبان تلقى النادى الأهلي خسارة أمام الهلال بثلاثة أهداف نظيفة.

أضاف: جماهير الهلال رفضت إقتحام مران الأهلي الرئيسي المقرر أن يجرى قبل مواجهة الفريق السوداني على ملعب الجوهرة على غرار ما جرى فى عام 2007 حينما تم إقتحام التدريب الرئيسي من قبل 15 ألف مشجع ومتابعة لاعبى القلعة الحمراء من المدرجات.

وشددت المصادر السودانية على أن المباراة بين أشقاء ولن تخرج عن إطار الرياضة لافتا إلى أن العلاقة بين البلدين وطيدة وسيتم تهنئة المتأهل من اللقاء إلى دور الثمانية فى دورى أبطال إفريقيا.
 
يذكر أن المارد الأحمر يتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط يليه النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط والهلال برصيد 9 نقاط.

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