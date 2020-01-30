كأس الرابطة.. تأجيل مواجهتي مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي





وجاء قرار الاتحاد الإنجليزي بتأجيل المباراتين، بسبب نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بين مانشستر سيتي وأستون فيلا المقرر له 1 مارس المقبل.





وكان أستون فيلا الذي يلعب ضمن صفوفه الدوليين المصرييين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، تأهل إلى المباراة النهائية بعد التغلب على ليستر سيتي بنتيجة 3 - 2، بمجموع المباراتين، بينما صعد مانشستر سيتي على حساب جاره يونايتد.





وشهدت مباراة أستون فيلا الأخيرة أمام ليستر، تألق محمود حسن تريزيجيه، بتسجيله هدف الفيلانز التأهل القاتل في اللحظات الأخيرة





ويسعى أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي للتويح بلقب كأس الرابطة الغائب عن خزينة النادي منذ 24 عاما.

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تأجيل مباراتي مانشستر سيتي مع آرسنال وأستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإنجليزي، لأجل غير مسمى.