شركة إسرائيلية تحقق مكاسب هائلة من فيروس كورونا .. تفاصيل

ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن شركة إسرائيلية حققت مكاسب خيالية من جراء انتشار فيروس كورونا في الصين وبعض الدول الاخرى، ومخاوف العديد من الدول من انتقال الفيروس إليها.





وأشارت إلى أن هناك سباقا محموما من أجل شراء أقنعة للحماية من الأوبئة والفيروسات والأمراض بعد انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأقنعة الطبيعة بدأت تنفد في جميع أنحاء العالم وفي إسرائيل أيضا.





ونقلت القناة عن مصنعين وتجار تجزئة قولهم إن نسبة المبيعات من الأقنعة الطبية بلغت 100%، سواء من خلال السلاسل الطبية أو الطلبات المباشرة من البائعين المتخصصين الذين يبيعون أقنعة مخصصة، بما في ذلك





ولفتت إلى أن شركة إسرائيلية متخصصة في صناعة الأقنعة الواقية من الفيروسات باعت حوالي 20 ألف قناع خلال أيام معدودة، بعد أن كانت مبيعاتها لا تتعدى عدة مئات خلال شهر كامل.



