الوزراء: طائرة خاصة لنقل المصريين من الصين.. فيديو

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم بالأمس عقد اجتماع لمناقشة عودة المصريين المتواجدين بمدينة ووهان الصينية مؤكدا انه تم التنسيق مع الجهات الصينية الذي لم يترددوا واستجابوا للطلب المصرى وهو ما يعبر عن عمق العلاقات بين مصر والصين.





واضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياه اليوم" عبر فضائية الحياة أنه سيتم ارسال طائرة خاصة مزودة بطاقم طبي مجهز لعودة من يرغب من المصريين، مشيرا إلى أن قرار العودة هو قرار المصريين المتواجدين فمن يريد البقاء فهذا قراره ولا يوجد إجبار لأحد.





وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية سترسل طائرة خاصة على نفقاتها الخاصة تشمل الانتقالات وصولا الى مصر على مؤكدا انه سيكون هناك إجراءات ما بعد العودة بناء على قواعد منظمة الصحة العالمية ومطبقة بجميع دول العالم.





واشار المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن العائدين إلى مصر سيتم وضعهم تحت الملاحظة الدقيقة والحجر الصحي لمدة 14 يوما وهناك تعاون مع كافة أجهزة الدولة لاختيار المكان.



