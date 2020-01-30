غدا.. رجائي عطية يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين

يتقدم المحامي رجائي عطية ، مرشح جبهة الإصلاح على منصب نقيب المحامين ، ظهر غد الجمعة، بأوراق ترشحه رسميا على منصب النقيب، وذلك في مقر النقابة العامة برمسيس.





ويرافق رجائي عطية، عدد من مرشحي جبهة الإصلاح على عضوية مجلس النقابة، للتقدم رسميا بأوراق ترشحهم.





وتم فتح باب تقديم أوراق الترشيح، في انتخابات المحامين اليوم الخميس وحتى يوم الأحد.





يتم تقديم الطلبات يوميا على النموذج الموجود بمقر النقابة العامة وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين يوم الاثنين الموافق 3 فبراير، بلوحة الإعلانات الموجودة بمقر النقابة العامة.





تقدم، اليوم الخميس، 8 محامين، بأوراق ترشحهم لانتخابات النقابة العامة للمحامين، المزمع عقدها يوم 15 مارس المقبل، في اليوم الأول لفتح باب التقدم بأوراق الترشح الذي يستمر حتى 2 فبراير المقبل، بمقر النقابة العامة، بشارع رمسيس.







