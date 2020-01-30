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أخبار البلد

غدا.. رجائي عطية يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين

الخميس 30/يناير/2020 - 09:18 م
رجائي عطية
رجائي عطية
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حمادة خطاب
يتقدم المحامي رجائي عطية، مرشح جبهة الإصلاح على منصب نقيب المحامين، ظهر غد الجمعة، بأوراق ترشحه رسميا على منصب النقيب، وذلك في مقر النقابة العامة برمسيس.

ويرافق رجائي عطية، عدد من مرشحي جبهة الإصلاح على عضوية مجلس النقابة، للتقدم رسميا بأوراق ترشحهم.

 وتم فتح باب تقديم أوراق الترشيح، في انتخابات المحامين اليوم الخميس وحتى يوم الأحد.

يتم تقديم الطلبات يوميا على النموذج الموجود بمقر النقابة العامة وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين يوم الاثنين الموافق 3 فبراير، بلوحة الإعلانات الموجودة بمقر النقابة العامة.

تقدم، اليوم الخميس، 8 محامين، بأوراق ترشحهم لانتخابات النقابة العامة للمحامين، المزمع عقدها يوم 15 مارس المقبل، في اليوم الأول لفتح باب التقدم بأوراق الترشح الذي يستمر حتى 2 فبراير المقبل، بمقر النقابة العامة، بشارع رمسيس.


وجاء ضمن المتقدمين، سامح عاشور، وإبراهيم مهران، ومجدي إبراهيم، ومحمد البرديسي، وحسين الرشيدي، ونجلاء الإمام، وطارق الفولي، ومجدي راشد‘ إلا أن مرتضى منصور ، أحد أبرز المنافسين المحتملين لمنصب النقيب الحالى لم يتقدم بأوراق ترشحه كما وعد مؤيديه .

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