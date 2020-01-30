وزير التنمية المحلية يتفقد المنطقة الصناعية بوادي النطرون





وقام وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة بزيارة مطحن بست فلور لطحن الدقيق ٧٢٪ والذى يضم مصنعا للمكرونة والمقام على مساحة ١٠ آلاف متر ويوفر ٢٠٠ فرصة عمل، وكذا مصنع زيتونة لإنتاج زيت الزيتون، المقام على مساحة ٦ آلاف متر ويوفر ١٥٠ فرصة عمل، كما تفقدوا مصنع سكاى ترى لإنتاج مخلل الزيتون والمقام على مساحة ١٠ آلاف متر ويوفر ١٢٠ فرصة عمل، وكذا مصنع (عبجى ) لإنتاج البتروكيماويات المقام على مساحة ٤٢ ألف متر مربع ويوفر ٦٠٠ فرصة عمل باستثمارات مليار جنيه مصرية/أجنبية، وينتج ٦٠٠ طن/سنة ويغطى احتياجات السوق المحلى مع فائض ٦٠٪ للتصدير.





كما استعرض اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة المقومات والفرص الواعدة للاستثمار بنطاق المحافظة والجهود المبذولة لدفع عجلة الاستثمار، وأشار الي أن المحافظة واعدة من الإمكانيات التى تؤهلها لأن تكون محافظة صناعية بجانب كونها زراعية . كما تفقد الوزير شعراوي ومحافظ البحيرة ، منتجع بيت الوادي، بمركز ومدينة وادى النطرون والذى تم رصفه وتوسعته على مساحة ١٣٠ فدانا بطول ١.٢ كم بتكلفة ٢ مليون و٢٠٠ ألف جنيه.

وشارك في الجولة التفقدية كل من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة . واستمع اللواء محمود شعراوي الي شرح من اللواء هشام آمنة حول المنطقة الصناعية بوادى النطرون، حيث أشار الي أنها مقامة على مساحة ٥٠٠ فدان وتضم ٣٠٣ مشاريع قائمة بخلاف المشروعات الجارى تنفيذها.